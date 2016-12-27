Ersan'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Golden 1 Center'da Sacramento Kings'e konuk olan Philadelphia 76ers, rakibine 102-100 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşadı.
Arka arkaya 4. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings'te all-star basketbolcu DeMarcus Cousins, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Cousins dışında Rudy Gay 17, Ty Lawson da 12 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.
Bu sezon 23. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Ersan İlyasova, 32 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 4 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamladı. Doğu konferansı ekibinde Kamerunlu basketbolcu Joel Embiid'in 25 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Cavaliers 5 maç sonra yenildi
Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Palace of Auburn Hills'de konuk olduğu Detroit Pistons'a 106-90 yenilerek 5 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
Detroit Pistons'ta Tobias Harris 21, Kentavious Caldwell-Pope 18, Marcus Morris 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 15. kez sahadan galip ayrılan ev sahibi ekipte Andre Drummond, kaydettiği 11 sayının yanında 17 de ribaunt alarak galibiyete katkı verdi.
Ligdeki 7. yenilgisini yaşayan konferans lideri Cavaliers'ta Kyrie Irving 18, Kevin Love da 17 sayı üretti. Son şampiyonda yıldız oyuncu LeBron James, karşılaşmada forma giymedi.
Toronto Raptors'tan üst üste 4. galibiyet
Moda Center'da Portland Trail Blazers'a konuk olan Toronto Raptors, rakibini 95-91 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine imza attı.
Doğu Konferansı'nda Cavaliers'ın ardından 2. sırada yer alan Raptors'ta Kyle Lowry 27 sayı, 7 ribaunt, DeMar DeRozan da 20 sayı, 10 ribauntla alınan galibiyette önemli rol oynadı.
Üst üste 6. mağlubiyetini yaşayarak kötü gidişini sürdüren Batı Konferansı ekibi Portland Trail Blazers'ta ise CJ McCollum'un 29 sayı, 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edilecek.
Sonuçlar
Washington Wizards - Milwaukee Bucks: 107-102
Orlando Magic - Memphis Grizzlies: 112-102
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 120-118
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers: 106-90
Chicago Bulls - Indiana Pacers: 90-85
New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks: 111-104
Houston Rockets - Phoenix Suns: 131-115
Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks: 104-90
Portland Trail Blazers - Toronto Raptors: 91-95
Los Angeles Clippers - Denver Nuggets: 102-106
Sacramento Kings - Philadelphia 76ers: 102-100
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ERSAN'IN 17 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
NBA'de Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Sacramento Kings'e 102-100 yenildi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Golden 1 Center'da Sacramento Kings'e konuk olan Philadelphia 76ers, rakibine 102-100 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşadı.
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