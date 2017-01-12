Ersan Gülüm Beşiktaş'ta !

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü yeniden kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar, Ersan Adem Gülüm'ü bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı.

Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı...

Çin'in Hebei Fortuna takımında oynayan Ersan Gülüm için Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği iddia edilmişti.

Buradan ayrılmak isteyen, Hebei Fortuna'nın da takımda görmek istemediği Ersan, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmış oldu



Çin'e 7 milyon euroya transfer olmuştu



Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi'nden Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı savunmacı Ersan Gülüm, Beşiktaş'a geri döndü.



Ersan Gülüm, siyah-beyazlı formayı 5,5 sezon terlettikten sonra geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'e transfer olmuştu. Beşiktaş forması ile 126 resmi maça çıkan Ersan, 3 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu Çin ligine transfer olduğu dönemden bu yana ise 25 maçta görev yaptı.