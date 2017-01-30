Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler !

A Spor'da Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in gitmesi gerektiğini savundu. Kayserispor yenilgisinin sorumlulularından bir tanesi Volkan'dır dedi.



A Spor'da Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in gitmesi gerektiğini savundu. Kayserispor yenilgisinin sorumlulularından bir tanesi Volkan'dır dedi. Toroğlu, Volkan'ı yediği gollerden ve Galatasaray Odeabank maçındaki söylemlerinden dolayı hedef aldı.



Erman Toroğlu "Bu skorun iki sorumlusu var. Birincisi Volkan Demirel, ikincisi Aziz Yıldırım. Volkan kardeşim, taraftarlar 'İşte böyle her sene böyle derlerse ne yapacaksın? 30'dan 35'ten vuruyorlar. Her sene böyle işte böyle Volkan Demirel. Böyle atarlar adama. Bazı şeyleri yaparken düşüneceksin." dedi.



Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu "Artık Volkan Demirel ile bu iş olmaz. Volkan'ı falan sallayacaklar. Yeni bir ruh getirecekler. Ancak başta bir ruh var, tuz ruhu." diye konuştu.