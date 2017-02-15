Erken final Anadolu Efes'in !

ERKEN FİNAL ANADOLU EFES'İN ! Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-74 mağlup etti. Basketbol » Türkiye Kupası 15.02.2017 22:43

Anadolu Efes Integral Forex Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada sarı-lacivertlileri 82-74 yenen Anadolu Efes tur atlayan taraf oldu.



ANADOLU EFES 82-74 FENERBAHÇE



1.PERİYOT

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 17-19



2.PERİYOT

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 39-39



3.PERİYOT

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 59-50



4.PERİYOT

Anadolu Efes-Fenerbahçe: 82-74 51