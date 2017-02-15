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Erken final Anadolu Efes'in !

ERKEN FİNAL ANADOLU EFES'İN !

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-74 mağlup etti.

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Anadolu Efes Integral Forex Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada sarı-lacivertlileri 82-74 yenen Anadolu Efes tur atlayan taraf oldu.
 
ANADOLU EFES 82-74 FENERBAHÇE 
 
1.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 17-19
 
2.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 39-39
 
3.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 59-50
 
4.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 82-74

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