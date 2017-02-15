Erken final Anadolu Efes'in !

Anadolu Efes Integral Forex Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada sarı-lacivertlileri 82-74 yenen Anadolu Efes tur atlayan taraf oldu.
ANADOLU EFES 82-74 FENERBAHÇE
1.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 17-19
2.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 39-39
3.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 59-50
4.PERİYOT
Anadolu Efes-Fenerbahçe: 82-74