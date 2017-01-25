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Erkan Sözeri: Kupa keyfini yaşamak önemli

ERKAN SÖZERİ: KUPA KEYFİNİ YAŞAMAK ÖNEMLİ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kupada yollarına devam edeceklerini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Maçtan önce ikinci tura çıkmayı garantilemiştik. Liderlik için oynuyorduk. Bursaspor'un iddiası yoktu. Bizim için daha önemli bir maçtı. Lider olduğumuz takdirde iç sahada oynayacaktık. Maalesef olmadı. Şimdi Konya'da oynayacağız. Ama önemli değil. Bizim için kupanın keyfini yaşamak, yaşatmak önemliydi. Maça bakacak olursak özellikle ilk yarıda maçı kazanacak pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Rakibimize sadece 1 pozisyon verdik ve o pozisyonda da rakibimiz tecrübesini konuşturdu. Maç trafiğinin yoğunluğu nedeniyle rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Rakibimiz de rotasyon yaptı. İki takım da centilmence bir futbol oynadı. Sahadaki bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Şimdi önce lig, sonra da Konyaspor maçına odaklanacağız. Bugün çok kazanmak istedik ancak olmadı. Yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

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