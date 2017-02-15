Ergün Penbe'den flaş Fatih Terim iddiası

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu İnegöl Amatör Sporlar Topluluğu'nun (İSTOP) konuğu olarak öğrencilerle buluşan Galatasaray'ın efsane isimlerinden İnegölspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, tecrübelerini paylaştı.

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa, İnegölspor eski Başkanı İlhan Korkmaz, İnegölspor Kulüp Müdürü Yavuz Memiş, İnegölspor yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

“ÜÇ İMZADAN EN HAYIRLISI GALATASARAY OLDU”

Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupasını kazandığı, bir Türk takımının Avrupa'da kazandığı ilk ve tek üst düzey turnuvanın efsane kadrosuna yer alan İnegölspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, başarılarla, kupalarla dolu futbol kariyerini öğrencilerle paylaştı. Penbe, “Futbola Zonguldak Kilimlispor'da başladım. Yaklaşık 9 sene orada futbol hayatımı sürdürdükten sonra 1992 yılbaşı günü Gençlerbirliği'ne transfer oldum. Orada da 2,5 sezonun ardından 4 büyüklerin hepsi bana transfer teklifinde bulundu. Ben Galatasaray'ı tercih ettim. İyi ki de öyle bir tercih yapmışım. Galatasaray'ın başarılarında bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Doğru bir tercih yapmışım. Yakın çevreme hep şunu söylüyorum; 1994'ün Mayıs ayında 3 tane imza atmıştım, biri askerliğe, biri evliliğe, bir diğeri de Galatasaray'a oldu. Benim için en hayırlısı Galatasaray'a attığım imzaydı. Hayatımdaki anlamı büyüktür. Bugün bu kadar tanınıyorsam, Ergün Penbe isem Galatasaray camiası sayesindedir. Bulunduğum 13 yıl boyunca en iyi şekilde o camiaya hizmet etmeye, örnek olmaya çalıştım” dedi.

“TUDOR KAPALI KUTU”

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü İgor Tudor'u değerlendiren Ergün Penbe, “Tudor, kendini ispatlamış bir teknik direktör. Büyük takımları yendi. Galatasaray'da ne yapar, bu tabi ki soru işareti. Beklentimiz ondan iyi şeyler tabi ki. Büyük takımları ve futbolcuları yönetmek çok zordur. İşi çok zor. Ne yapar bilmiyoruz açıkçası, kapalı bir kutu. Temennimiz Galatasaray'ı iyi yerlere getirmesi. Anadolu kulübü ile Galatasaray kulübü çok farklıdır. Anadolu takımında yıldız futbolcusunuz ama büyük takımlara geldiğinizde bir senede takımdan çıkarılmanız mümkün. Büyük takımlardaki baskıları kaldıranlar zaten büyük oyuncu oluyorlar. Tudor'un üzerindeki baskı çok daha farklı olacaktır. Baskıları kaldırabilirse iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TERİM GERİ DÖNEBİLİR”

Fatih Terim'in Galatasaray'a yeniden dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Penbe, “Fatih Terim inanılmaz Galatasaraylı zaten. Ömrü yettiği, bu işi yaptığı sürece tekrar Galatasaray'a gelebileceğini düşünüyorum. Hatta sezon sonu belki de neden olmasın, milli takımdan ipleri kopardığı an Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.