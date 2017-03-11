ERGİN ATAMAN'DAN HOLLANDA'YA KINAMA Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'dan Hollanda'ya kınama geldi. Son Gelişmeler 11.03.2017 16:01

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na uyguladığı yasağı kınadı.



Ataman Twitter hesabından, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş iznini iptal eden Hollanda'yı kınıyorum" şeklinde paylaşımda bulundu. 207