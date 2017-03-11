Ergin Ataman'dan Hollanda'ya kınama

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na uyguladığı yasağı kınadı.
Ataman Twitter hesabından, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş iznini iptal eden Hollanda'yı kınıyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.
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