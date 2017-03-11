ANA SAYFA
Ergin Ataman'dan Hollanda'ya kınama

ERGİN ATAMAN'DAN HOLLANDA'YA KINAMA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'dan Hollanda'ya kınama geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na uyguladığı yasağı kınadı.

Ataman Twitter hesabından, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş iznini iptal eden Hollanda'yı kınıyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.

screenshot_2-015.jpg

207
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ergin Ataman'dan Hollanda'ya kınamaYağmur Sarıoğlu’dan ince mesajMiami'de 'El Clasico' oynanacak
Lens Konyaspor maçında yokŞenol Güneş’ten futbolculara sert uyarı !Advocaat’ın basın toplantısında gerginlik
Burak Yılmaz gollerine Çin'de devam ediyorTudor'un yerine yardımcı antrenörLens ve Mehmet Topal çılgına döndü
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS