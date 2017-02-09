Ergin Ataman'dan ayrılık açıklaması !

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, haberlerin manşet haline getirilmesinin manidar olduğunu söyledi.
Ergin Ataman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu iddia doğru da olabilir, bilemiyorum. Araştırılacak bir şeyim yok, ben şu anda kendi takımımla meşgulüm. Ancak sezonun bitmesine 5 ay kala, ortada hiçbir şey yokken, Ergin Ataman isminin ciddi bir gazetede manşet haline getirilmesi manidar."
"Ergin Ataman bugün sıradan bir spor adamı değil. Demek ki bunun kaynağını da ileride açıklayacaklardır, bunu geliştireceklerdir. Kaldı ki profesyonellikte her şey geçerli. Ama şunu kimse düşünmesin Ergin Ataman'ı biz sindiririz, ayar çekeriz. Türkiye'de en son ayar çekilecek insanlardan bir tanesi benim."
Galatasaray'dan profesyonel olarak ayrıldığı gün çok daha büyük Galatasaray taraftarı olacağını vurgulayan Ergin Ataman, ayrıldığı zaman sarı-kırmızılı takıma hizmetinin çok daha büyük yerlerde olacağını sözlerine ekleyerek konuşmasını tamamladı.
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ERGİN ATAMAN'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI !
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sezon sonu takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, haberlerin manşet haline getirilmesinin manidar olduğunu söyledi.
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