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Ergin Ataman yeni hedefini belirledi !

ERGİN ATAMAN YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ !

Galatasaray’da koçu Ergin Ataman, bugünkü maç öncesi sosyal medya hesabından karşılaşma öncesi umut verici konuştu.

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THY EuroLeague 15. hafta maçında Brose Baskets Bamberg ile karşı karşıya gelecek Galatasaray Odeabank’ta coach Ergin Ataman sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz EuroLeague’de geride bıraktığımız 14 haftada sadece 4 galibiyete ulaşabildi. Sezon başındaki hedeflerin çok uzağında bir görüntü çizen Galatasaray’da coach Ergin Ataman sosyal medya hesabından taraftarlara umut verici ifadeler kullandı.

Ataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam abdi ipekci de mutlaka brose basket macını kazanıp euroleague nin 2 nci yarısına bizde play off hedefi ile başlayacağız

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