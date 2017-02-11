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Eren Derdiyok şoku !

EREN DERDİYOK ŞOKU !

Galatasaray Eren Derdiyok da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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Galatasaray'da yarınki Kayserispor maçı öncesi Wesley Sneijder ve Carole'un ardından bir kötü haber de Eren Derdiyok'tan geldi.

Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kayserispor ile yarın evinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Eren Derdiyok da forma giyemeyecek...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybedilen ve kupaya havlu atılan Medipol Başakşehir maçından bu yana antrenmanlara kas ağrısı şikayeti nedeniyle çıkamayan Eren Derdiyok, Kayserispor karşılaşmasında riske edilmeyecek.

"AĞRISI VARSA OYNAMASIN"

Sarı kırmızılıların Hollandalı hocası Jan Olde Riekerink, "Ağrısı varsa oynamasın" diyerek Eren Derdiyok için Kayserispor maçı öncesi son sözünü söyledi.8 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeyecek olan tecrübeli futbolcu yarın Türk Telekom Arena Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Kayserispor mücadelesinde tribünde oturacak.
Galatasaray'da Kayserispor maçında Sneijder ve Carola da sakatlıkları nedeniyle. Selçuk İnan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Milli yıldız için Riekerink oynayıp, oynamaması yönünde karar verecek.

Hürriyet

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