Enes Ünal'ı Johnny Depp'e benzettiler

İngiliz basını, Hollanda'da kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ı tanıttığı haberde "Zlatan gibi oynuyor, Johnny Depp'e benziyor ve taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor" yazdı.

İngiliz basını, Hollanda'da kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ı tanıttığı haberde "Zlatan gibi oynuyor, Johnny Depp'e benziyor ve taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor." yazdı.



Twente'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



İngiliz gazetesi Daily Mail'in Enes Ünal'ı tanıttığı haberde milli oyuncu hakkında ilginç ifadelere yer verildi. "Zlatan gibi oynuyor, Johnny Depp'e benziyor ve Hollanda'da taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor" başlığıyla verilen haberde genç oyuncunun Bursaspor alt yapısındaki performansına dikkat çekildi.



PREMIER LİG İÇİN HAZIR OLACAK



Haberde ayrıca Manchester City'den Twent'ye kiralanan Enes'in Premier Lig için yakın zamanda hazır hale geleceği de ifade edildi.



Bursasporx.com