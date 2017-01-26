ANA SAYFA
Enes Ünal'ı Johnny Depp'e benzettiler

ENES ÜNAL'I JOHNNY DEPP'E BENZETTİLER

İngiliz Basını: Enes Ünal İbrahimovic Gibi Oynuyor, Johnny Depp'e Benziyor

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İngiliz basını, Hollanda'da kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ı tanıttığı haberde "Zlatan gibi oynuyor, Johnny Depp'e benziyor ve taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor" yazdı.

İngiliz basını, Hollanda'da kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ı tanıttığı haberde "Zlatan gibi oynuyor, Johnny Depp'e benziyor ve taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor." yazdı.
 
Twente'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
 
İngiliz gazetesi Daily Mail'in Enes Ünal'ı tanıttığı haberde milli oyuncu hakkında ilginç ifadelere yer verildi. "Zlatan gibi oynuyor, Johnny Depp'e benziyor ve Hollanda'da taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor" başlığıyla verilen haberde genç oyuncunun Bursaspor alt yapısındaki performansına dikkat çekildi.
 
PREMIER LİG İÇİN HAZIR OLACAK
 
Haberde ayrıca Manchester City'den Twent'ye kiralanan Enes'in Premier Lig için yakın zamanda hazır hale geleceği de ifade edildi.
 
Bursasporx.com

117
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş Ersan Gülüm'ü KAP'a bildirdiBeşiktaş uçağı Kayseri’ye inemediŞenol Güneş kapıyı gösterdi !
Podolski'ye 18 milyon euro !Marsilya, Adriano'yu resmen istedi100 milyon TL'lik geri dönüş !
Fenerahçe'den Omar Abdulrahman'a resmi teklifDemba Ba: Pazartesi geliyorumRıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS