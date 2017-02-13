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Enes Ünal gole hasret kaldı

ENES ÜNAL GOLE HASRET KALDI

Hollanda Ligi takımlarından Twente'de forma giyen Enes Ünal 5 haftadır gole hasret kaldı.

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20 yaşındaki A milli forvet, en son Twente formasıyla 17 Aralık'ta AZ Alkmaar'a 1 gol atmıştı.

İngiliz ekibi Manchester United tarafından sezon başında Twente'ye kiralanan Vakıfköy patentli santrfor, ligde 20 haftada 10 gol kaydetti. Enes'in kupada da 1 golü var.
 
KRALLIKTA 4. SIRADA

Twente'nin 31 golünden 10'una imza atan Enes Ünal, Hollanda Ligi Gol Krallığı'nda; Feyenoord'dan 15 gollü Jörgensen'in ardından 10'ar gollü 4 futbolcuyla birlikte 4. sırayı paylaşıyor.
 
Attığı 66 şutun 24'ünde kaleyi bulan Enes, yüzde 36 isabetli şut oranıyla 10 gole adını yazdırdı. 

Bursa.com

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