Enes Ünal gole hasret kaldı

ENES ÜNAL GOLE HASRET KALDI Hollanda Ligi takımlarından Twente'de forma giyen Enes Ünal 5 haftadır gole hasret kaldı. Futbol » Dünya Futbolu 13.02.2017 13:50

20 yaşındaki A milli forvet, en son Twente formasıyla 17 Aralık'ta AZ Alkmaar'a 1 gol atmıştı. İngiliz ekibi Manchester United tarafından sezon başında Twente'ye kiralanan Vakıfköy patentli santrfor, ligde 20 haftada 10 gol kaydetti. Enes'in kupada da 1 golü var.



KRALLIKTA 4. SIRADA Twente'nin 31 golünden 10'una imza atan Enes Ünal, Hollanda Ligi Gol Krallığı'nda; Feyenoord'dan 15 gollü Jörgensen'in ardından 10'ar gollü 4 futbolcuyla birlikte 4. sırayı paylaşıyor.



Attığı 66 şutun 24'ünde kaleyi bulan Enes, yüzde 36 isabetli şut oranıyla 10 gole adını yazdırdı. Bursa.com 92