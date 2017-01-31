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En ucuz derbi bileti 130 TL

EN UCUZ DERBİ BİLETİ 130 TL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

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İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak. Maçın bilet fiyatları 130 ile 900 lira arasında belirlendi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "www.passo.com.tr" internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ? çağrı merkezinden temin edebilecek.

Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 375 TL
Kategori 2: 350 TL
Kategori 3: 325 TL
Kategori 4: 300 TL
Kategori 5: 260 TL
Kategori 6: 220 TL
Kategori 7: 140 TL
Kategori 8: 130TL
VIP: 800 TL 1903
A-E Blok: 800 TL
1903 B-D Blok: 850 TL
1903 C Blok: 900 TL

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