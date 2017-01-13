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En riskli kulüper listesinde Fenerbahçe zirvede

EN RİSKLİ KULÜPER LİSTESİNDE FENERBAHÇE ZİRVEDE

F.Bahçe, UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesinde zirvede yer aldı.

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UEFA'nın yayınladığı Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesi de yayınlandı.

EN RİSKLİ KULÜP F.BAHÇE

Buna göre 'risk göstergesi' olarak ifade edilen net borcun, kulüp varlıklarına oranında Fenerbahçe, en çok borcu olan 20 kulüp arasında durumu en kritik kulüp olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin borcunun bu yıl içerisinde %24 azaldığı belirtilirken, borcun kulüp varlıklarına oranının %610 olduğu ifade edildi.

CİMBOM 3. SIRADA

Fenerbahçe'den sonra bu alanda en riskli kulüp olarak %480 ile Queens Park Rangers, üçüncü sırada ise %420 ile Galatasaray yer aldı.

GELİRİN 1.5 KATI

Tabloda net borcun, gelirlere oranına da yer verildi. Buna göre, Fenerbahçe'nin net borcunun kulüp gelirlerinin 1.5 katı olduğu, Galatasaray'da da yine 1.5 kat olarak gösterildiği göze çarptı.

Kulüplerin varlıkları açıklamasında, maddi olan ve değeri hesaplanabilen uzun vadeli varlıkların yanısıra kadrodaki oyuncuların değerlerinin yer aldığı, diğer maddi olmayan duran varlıkların ise hesaba katılmadığı notu düşüldü.

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