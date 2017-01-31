En iyi yabancı Jan Olde Riekerink !

2007-08 sezonunda Feldkamp yönetiminde 2.17 puan ortalaması yakalayan G.Saray’da, o tarihten sonra görev alan yabancı teknik direktörler arasında en iyisi ‘Riekerink Bey’ oldu.



Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Süper Lig'in ilk 19 haftasında topladığı 39 puanla, 2007-2008'de sarı-kırmızılı ekibi çalıştıran Karl Heinz Feldkamp'tan sonra en başarılı yabancı teknik adam oldu. Sarı- kırmızılı takımın şampiyon olarak tamamladığı sezon 28 hafta görevde kalan Alman çalıştırıcı, 61 puan toplayıp 2.17 ortalama yakalamıştı.

Oynattığı futbol ve oyuncu tercihleri ile eleştirilen Jan Olde Riekerink ise ligde 19 maçta 39 puan kazanarak 2.05 ortalama yakalamayı başardı. Hollandalı çalıştırıcı geride kalan 9 senelik süreçte Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi, Roberto Mancini ve Cesare Prandelli gibi önemli yabancı teknik adamları geride bırakmayı başardı.