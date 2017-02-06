ANA SAYFA
En çok konuşulan Ryan Babel

EN ÇOK KONUŞULAN RYAN BABEL

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta itibariyle sona eren transfer döneminde kulüpler adeta birbirleriyle yarıştılar.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şampiyonluk mücadelesi veren,  Avrupa kupası hayalini sürdüren ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcadı.

EN ÇOK KONUŞULAN TRANSFERLER 

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press ara transfer döneminin raporunu çıkardı. 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde en çok transferi Kayserispor yaptı; ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar takımın başına Sergen Yalçın’ı getirdi. Ara transferin en sakin takımları ise Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor oldu. Devre arasında birer takviyeyle yetinen bu kulüplerden Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor’dan 3 isim başka takımlara transfer oldu. Ajans Press’in hazırladığı transfer raporuna göre ara transferin en çok konuşulan futbolcuları şöyle oldu;

FUTBOLCU                   TAKIM                              HABER

RYAN BABEL             BEŞİKTAŞ                             893
AHMET ÇALIK        GALATASARAY                        862
OLCAY ŞAHAN      TRABZONSPOR                        805
RODRIGUES           GALATASARAY                        629
RODALLEGA          TRABZONSPOR                       615
DEMBA BA                 BEŞİKTAŞ                             427
MATEJ MITROVIC      BEŞİKTAŞ                             389
KARAVAYEV            FENERBAHÇE                         341

137
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş suç duyurusunda bulunacak !Fenerbahçe'ye hasılat müjdesiOğuzhan Van Persie'yi sildi
Ozan Tufan'dan Beşiktaş taraftarına şok hareketLens'in pozisyonu gol mü ?Derbi Survivor'a fark attı !
İlhan Ekşioğlu'ndan Şenol Güneş'e cevap''Cenk'e haksızlık olmasın''Sinan Engin'den olay iddia !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS