En çok konuşulan Ryan Babel

Şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa kupası hayalini sürdüren ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcadı.



EN ÇOK KONUŞULAN TRANSFERLER



Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press ara transfer döneminin raporunu çıkardı. 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde en çok transferi Kayserispor yaptı; ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar takımın başına Sergen Yalçın’ı getirdi. Ara transferin en sakin takımları ise Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor oldu. Devre arasında birer takviyeyle yetinen bu kulüplerden Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor’dan 3 isim başka takımlara transfer oldu. Ajans Press’in hazırladığı transfer raporuna göre ara transferin en çok konuşulan futbolcuları şöyle oldu;



FUTBOLCU TAKIM HABER



RYAN BABEL BEŞİKTAŞ 893

AHMET ÇALIK GALATASARAY 862

OLCAY ŞAHAN TRABZONSPOR 805

RODRIGUES GALATASARAY 629

RODALLEGA TRABZONSPOR 615

DEMBA BA BEŞİKTAŞ 427

MATEJ MITROVIC BEŞİKTAŞ 389

KARAVAYEV FENERBAHÇE 341