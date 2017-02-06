Şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa kupası hayalini sürdüren ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcadı.
EN ÇOK KONUŞULAN TRANSFERLER
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press ara transfer döneminin raporunu çıkardı. 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde en çok transferi Kayserispor yaptı; ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar takımın başına Sergen Yalçın’ı getirdi. Ara transferin en sakin takımları ise Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor oldu. Devre arasında birer takviyeyle yetinen bu kulüplerden Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor’dan 3 isim başka takımlara transfer oldu. Ajans Press’in hazırladığı transfer raporuna göre ara transferin en çok konuşulan futbolcuları şöyle oldu;
FUTBOLCU TAKIM HABER
RYAN BABEL BEŞİKTAŞ 893
AHMET ÇALIK GALATASARAY 862
OLCAY ŞAHAN TRABZONSPOR 805
RODRIGUES GALATASARAY 629
RODALLEGA TRABZONSPOR 615
DEMBA BA BEŞİKTAŞ 427
MATEJ MITROVIC BEŞİKTAŞ 389
KARAVAYEV FENERBAHÇE 341
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EN ÇOK KONUŞULAN RYAN BABEL
Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta itibariyle sona eren transfer döneminde kulüpler adeta birbirleriyle yarıştılar.
Şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa kupası hayalini sürdüren ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcadı.
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