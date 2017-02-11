En çok forma satan kulüp belli oldu

2016 yılında dünya çapında en çok forma satan kulüpler belli oldu. Listenin ilk sırasında ise İngiliz devi Manchester United yer aldı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde en çok formayı 2,85 milyon adet ile United satarken, onu İspanyol devlerinden Real Madrid 2,29 milyon, Barcelona ise 1,98 milyon forma ile izledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea de 1,65 milyon forma satarak listede yer buldu.

Listede yer alan diğer takımlar ve satışlar ise şu şekilde:

Bayern Münih 1,5 milyon

Arsenal 1 miyon 225 bin

Juventus 850 bin

Liverpool 705 bin

PSG 685 bin

Milan 650 bin