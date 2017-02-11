En çok forma satan kulüp belli oldu

2016 yılında dünya çapında en çok forma satan kulüpler belli oldu. Listenin ilk sırasında ise İngiliz devi Manchester United yer aldı.
Geçtiğimiz yıl içerisinde en çok formayı 2,85 milyon adet ile United satarken, onu İspanyol devlerinden Real Madrid 2,29 milyon, Barcelona ise 1,98 milyon forma ile izledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea de 1,65 milyon forma satarak listede yer buldu.
Listede yer alan diğer takımlar ve satışlar ise şu şekilde:
Bayern Münih 1,5 milyon
Arsenal 1 miyon 225 bin
Juventus 850 bin
Liverpool 705 bin
PSG 685 bin
Milan 650 bin