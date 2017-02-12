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Emre Tilev hastanelik oldu !

EMRE TİLEV HASTANELİK OLDU !

Ünlü spor spikeri Emre Tilev, ders verdiği sırada fenalaştı.

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Ünlü spor spikeri Emre Tilev spikerlik eğitimi için gittiği Bayrampaşa'da ders sırasında kalp spazmı geçirdi.

Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Spor Spikerliği Kursu'nda fenalaşan Tilev, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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