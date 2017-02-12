Emre Tilev hastanelik oldu !

Ünlü spor spikeri Emre Tilev spikerlik eğitimi için gittiği Bayrampaşa'da ders sırasında kalp spazmı geçirdi.
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Spor Spikerliği Kursu'nda fenalaşan Tilev, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünlü spor spikeri Emre Tilev, ders verdiği sırada fenalaştı.
Ünlü spor spikeri Emre Tilev spikerlik eğitimi için gittiği Bayrampaşa'da ders sırasında kalp spazmı geçirdi.
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Spor Spikerliği Kursu'nda fenalaşan Tilev, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.