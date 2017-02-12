Emre Tilev hastanelik oldu !

EMRE TİLEV HASTANELİK OLDU ! Ünlü spor spikeri Emre Tilev, ders verdiği sırada fenalaştı. Spor Medyası 12.02.2017 12:21

Ünlü spor spikeri Emre Tilev spikerlik eğitimi için gittiği Bayrampaşa'da ders sırasında kalp spazmı geçirdi. Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Spor Spikerliği Kursu'nda fenalaşan Tilev, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 65