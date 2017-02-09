Emre Mor kayıplarda !

Borussia Dortmund'un son 3 lig maçında kadroya dahi giremeyen Emre Mor, dün gece Almanya Kupası'nda oynanan Hertha Berlin maçında da görev almadı.

Yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan milli yıldız Emre Mor, dün geceden sonra hayal kırıklığı yarattı. Son 3 lig maçında kadroya dahi alınmayan Emre Mor, Borussia Dortmund'un Almanya Kupası'nda Herhta Berlin'le oynadığı mücadelede de görev yapmadı.

Teknik Direktör Tuchel'in son maçlarda kadroda şans vermediği Emre Mor için Almanya'da ve Türkiye'de farklı yorumlar yapılmaya başladı.

EMRE MOR AGRESİF TAVIRLARI YÜZÜNDEN YEDEK KALDI

Yapılan yorumlarda Emre Mor'un A Milli Takım ve Dortmund forması altında oynadığı son maçlardaki agresif tavırlarının bu tercihte etkili olduğu belirtildi.

Son olarak 20 Aralık 2016'da Augsburg ile yapılan maçta kadroda yer alan Emre Mor, bu mücadelede süre alamadı. Emre, daha sonra sırasıyla Werder Bremen, Mainz, RB Leipzig ve Herhtha Berlin maçlarında tribünde oturdu.

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