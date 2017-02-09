ANA SAYFA
Emre Mor kayıplarda !

EMRE MOR KAYIPLARDA !

Emre Mor, Borussia Dortmund'un Almanya Kupası'nda Herhta Berlin'le oynadığı mücadelede de görev yapmadı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Borussia Dortmund'un son 3 lig maçında kadroya dahi giremeyen Emre Mor, dün gece Almanya Kupası'nda oynanan Hertha Berlin maçında da görev almadı.

Yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan milli yıldız Emre Mor, dün geceden sonra hayal kırıklığı yarattı. Son 3 lig maçında kadroya dahi alınmayan Emre Mor, Borussia Dortmund'un Almanya Kupası'nda Herhta Berlin'le oynadığı mücadelede de görev yapmadı.

Teknik Direktör Tuchel'in son maçlarda kadroda şans vermediği Emre Mor için  Almanya'da ve Türkiye'de farklı yorumlar yapılmaya başladı.

EMRE MOR AGRESİF TAVIRLARI YÜZÜNDEN YEDEK KALDI

Yapılan yorumlarda Emre Mor'un A Milli Takım ve Dortmund forması altında oynadığı son maçlardaki agresif tavırlarının bu tercihte etkili olduğu belirtildi.

Son olarak 20 Aralık 2016'da Augsburg ile yapılan maçta kadroda yer alan Emre Mor, bu mücadelede süre alamadı. Emre, daha sonra sırasıyla Werder Bremen, Mainz, RB Leipzig ve Herhtha Berlin maçlarında tribünde oturdu.

Skorer

168
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Galatasaray çağırırsa seve seve kabul ederim''Emre Mor kayıplarda !Dünya Kayak Şampiyonasında feci kaza
Advocaat, Arena'da kaybetse bırakıyordu !Lider kaldıkça primler anında ödenecek !Güneş, Tosic ve van Persie'nin savunmaları ortaya çıktı
Flaş karar için ilk adım resmen atıldıOlcay Şahan'dan Jose Sosa'ya flaş çağrıSimon Kjaer patladı: 'Biz paramızı istiyoruz'
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS