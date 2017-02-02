Emre Mor kayıplara karıştı !

A Milli Takım'da gösterdiği performansla tüm futbolseverleri heyecanlandıran Emre Mor, sezon başında Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

ŞANS VERİLMİYOR

Genç yaşta kendisini geliştirebileceği en iyi kulüplerden birine giden genç futbolcu, zaman zaman iyi işler yapsa da çok az şans verildiği için yeteneklerini henüz sergileyemedi.

1 GOL 1 ASİST

Bu sezon çıktığı toplam 13 maçın sadece birinde 90 dakika sahada kalan Emre, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Bundesliga'da 7 karşılaşmada sonradan oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, 6-0 biten Darmstadt 98 mücadelesinde rakip fileleri havalandırmıştı.

Emre, 2017 yılında ise henüz hiç forma şansı bulamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, Real Madrid maçında etkili bir performans sergilemişti.

PROFESYONEL DEĞİL

Yıldız futbolcuyla ilgili konuşan B.Dortmund Teknik Direktörü Tuchel, "Emre çok vahşi ve seri bir oyuncu ancak şimdi nasıl profesyonel olunur, bunu öğreniyor" dedi.