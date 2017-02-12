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Emre Çolak'tan muhteşem gol

EMRE ÇOLAK'TAN MUHTEŞEM GOL

Deportivo forması giyen Emre Çolak, Athletic Bilbao'ya muhteşem bir gol attı.

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Sezon başında Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanya'yı sallamaya devam ediyor.

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao ve Deportivo La Coruna'nı karşı karşıya geldiği maçta Emre Çolak maça ilk 11'de başladı. Milli futbolcu devam eden karşılaşmada Athletic Bilbao'ya attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

Bununla birlikte Emre Çolak, bu sezon İspanya La Liga'da 17 maçta 3 gol 7 asist yaparak 10 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

Emre Çolak'ın La Liga'da fileleri havalandırdığı maçlar:

Deportivo La Coruna - Valencia 1-1 (1)

Eibar - Deportivo La Coruna 3-1 (1)

Athletic Bilbao - Deportivo La Coruna 0-1 (1)

İŞTE EMRE'NİN MÜTHİŞ GOLÜ:

 

Hürriyet
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