Emre Belözoğlu'ndan olay yorum

NTV Spor'da yayınlanan "%100 Futbol Yılbaşı Özel" programına konuk olan Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Murat Boz ve Acun Ilıcalı'ya hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu. 5 ünlü ismin de favorisi Beşiktaş oldu.





İşte ünlü isimlerin şampiyonlukla ilgili açıklamaları:

Acun Ilıcalı: "Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Daha iş bitirici bir futbol oynuyor. Anadolu maçlarında Beşiktaş, kazanmaya daha yakın taraftı. Ne edip ediyor kazanıyor. Beşiktaş takımı oynarken, rakibi alıp boğuyor, topu içeri sokacağını gösteriyor ve onu başarıyor. Takımda son top becerisi de var. Fenerbahce için, çok kötü bir başlangıç ama tarihi bir geri dönüş yaptı. Ama bizim yöneticilerimiz gerçeği görüyordur. 3-4 sene önce takım Trabzonspor'u deplasmanda yendi ve transfer yapılmadı. O sezon şampiyonluk gitti. Başakşehir'den tarihi bir başarı var. Emre'ye de söyledim. Başakşehir şampiyon olsa, Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe'den sonra tutacağımız takım olur. Rakibin şampiyon olmaması mutlu ediyor. Başakşehir şampiyon olursa, birçok takım sevinir. Ama ara maçlarda puan kaybedebilirler. Sempatik bir takım. Diğerleri onlara karşı hırslanmıyorlar. Ancak şu anda liderler ve artık rakipler hırslanacak. Bunun dezavantajını yaşayacaklar."

Murat Boz: "Beşiktaşlı olarak takımımın şampiyon olmasını isterim. Ancak 8 puan öndeyken şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdığımız sezonu hatırlıyorum. Ancak bu sezon şampiyonluğu kaptıracağını zannetmiyorum. Biz şampiyon olamazsak Başakşehir olsun isterim."

Arda Turan: "3 büyük takım sürekli maçlarını kazanamayacağı için Başakşehir'in sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Oynadıkları oyun ve sistemden dolayı. 3 büyükler Beşiktaş hariç her maçını kazanacak gibi durmuyor. Beşiktaş daha iyi oynayan, daha etkili, daha çözümcü oyuncuları var. Favori Beşiktaş, sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir... Enteresan bir lig olacak gibi geliyor bana. 4 kulüp de sonuna kadar gidebilir. 70-72 puanlara şampiyonluk gelir. Bizde 79 oldu. Favorim Beşiktaş veya Başakşehir. Ancak Galatasaray'ın olmasını isterim."

Burak Yılmaz: "Beşiktaş bir adım önde. Ama Fenerbahçe son zamanlarda iyi geldi. 5 puan fark bir şey değil. Fikstüre baktığımızda Fenerbahçe'nin 2 tane içeride maçı var, Galatasaray'ın 2 tane çok zor deplasmanı var. Beşiktaş'ın bir tane zor deplasmanı var. Beşiktaş önde ama Fenerbahçe de geldi. Galatasaray'ın fikstür zorluğu var."

Emre Belözoğlu: "4 büyükler karma takım yapsa, Shakhtar'ı yine eleyemez"

Emre Belözoğlu: "Sezon başına şampiyonluk hedefi veya ligi birinci bitirme hedefi koysaydık bunlar gerçekçi olmaz. Ama gelinen noktada takımın içinde bazen bunlar dile geliyor, konuşuluyor. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray varken, Trabzonspor şu an kötü bir durumda... Ligin her zaman 2. yarısı daha zor olur. Düşen takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar, veya mukavelesi biten oyuncular... Bir sürü parametresi var bunun. Kendimce, oyuncu grubu birazcık daha önde oynamayı, geçmişte bu tecrübesi olan oyunculara yönelik bir transfer politikası olursa, biz de yarışın içinde olabiliriz. İrfan Can yetenekli bir oyuncu. Kulüp, tarihinin en büyük yatırımını yaptı. Biz 1 milyon 750 bin euro verdik. Başakşehir'in tarihindeki en büyük rakam. Sezon başında çok zor 4 maç oynadık. Rijeka, kendi ligleri itibariyle 4.-5. haftasını oynuyordu. Bence Galatasaray da Beşiktaş da sezon başı itibariyle onları eleyemezdi. Biz onları eledik. Sonra Shakhtar maçları vardı. 4 büyükler karma takım yapsa, Shakhtar'ı yine eleyemez. Ama kendi düşüncem sonuna kadar kovalamak istenirse, bu tecrübeyi devam ettirip birkaç takviyeyle ligin içinde olabiliriz. Beşiktaş da Talisca'nın, belki Caner iyileşirse, bazı oyuncular var ki sezon başı itibariyle Talisca olsaydı, Beşiktaş'ın şu anda 6-8 puan daha fazlası olabilirdi."