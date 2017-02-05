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Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan için bomba iddia !

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ARDA TURAN İÇİN BOMBA İDDİA !

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın TFF Başkanı olmak istediğini söyledi.

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Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuştu.

Başakşehir'in hedeflerinden bahseden Belözoğlu,"Küçük bütçelerle hayal kuran bir takım olduk. Önümüze maç maç bakıyoruz. Oyuncu kalitemiz; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin altında fakat takım oyunu oynuyoruz. Devre arası güzel takviyeler yaptık. Şampiyonluğu konuşmak şu anda yanlış olur. Bunu 27 - 28. haftadan sonra konuşabiliriz" diye konuştu.

"Futbolu ne zaman bırakacaksın?" sorusuna ise; 36 yaşındaki oyuncu, "Bu sezon sonu karar vereceğim ama 1 sene daha futbol oynamayı düşünüyorum. Futbol yaşantımdan sonra yurt dışında spor yöneticiliğiyle ilgili eğitimler almak istiyorum. İlerisi için sportif direktörlük olabilir. TFF Başkanı olmak gibi hedefim yok. Arda TFF Başkanı olmak istiyor, ben değil" cevabını verdi.

Hürriyet
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