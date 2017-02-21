Emre Belözoğlu'ndan 1 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu ile olan sözleşmesini bir yıl uzattı. Hürriyet’e konuşan Medipol Başakşehir Başkanı, “Emre Belözoğlu fiziksel ve psikolojik olarak takımımıza büyük katkı yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Kendisiyle görüştük ve anlaştık. Bir yıl daha sözleşme imzalayacağız” dedi.

Emre Belözoğlu konuyla ilgili “Bir sene daha oynama şansı verdikleri için teşekkürler. Gönderseler de, kapıdan kovulup, bacadan girme misali niyetim vardı” açıklamasını yaptı.