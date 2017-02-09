Emre Belözoğlu: Ayağımı keseceklerdi

Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Inter’de oynadığı dönemde geçirdiği büyük tehlikeyi anlattı. Kopartman sendromu diye bir rahatsızlık yaşadığını dile getiren 36 yaşındaki yıldız, “Ayağımın kesilmesi söz konusuydu” diye konuştu.

İşte deneyimli futbolcunun Fanatik’e yaptığı açıklamalar:

“Okan abiyle aynı evde kaldık, tesislere de yakındık. Okan abi çok eğlencelidir, sosyaldir. Birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk. Avrupa'daki kariyerim için çok iyi bir başlangıç oldu. Devamlı oynadım, kendi isteğimle ayrıldım. Çünkü o dönem biraz daha az şans buluyordum. Yine senede 30 maç oynuyordum da, az geliyordu, 50 maç oynamam gerekiyordu (Gülüyor.) Bir sezonda 70 maç oynayan takımlarda 40 maç yetmiyordu. Okan abi ayrılmıştı, tek kalmıştım. Ayağımda bir sakatlık oluşmuştu. Onu yenmeye çalışırken, biraz da fevri davranarak erken ayrıldım.”

HASTANEDE TEK KALDIM

“O dönem ‘Kompartman sendromu' diye çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Ayağımdaki damar tıkandı. Juventus maçında tekme yemiştim. Ayağımın kesilmesi bile söz konusuydu. İki gün bileğimi hissetmedim. Doktorlar bir gün müsade ettiler. Eğer bir gün daha devam ederse, diz kapağımdan aşağıya kadar yaracaklardı ve 1,5-2 sene top oynayamayacaktım. Hayatımda yaşadığım en travmatik olay oydu aslında. Çok fazla gündeme getirmemiştik. Bir gün içinde ayak ciddi bir toparlama gösterdi. Allah razı olsun dua istedik ailemizden, herkesten. Adamlar bile şaşırdılar, çünkü ayak kötüye doğru gidiyordu. Bir gün önce daha iyiydi, ikinci gün daha kötü. Karar verilecek günde, bayağa bir iyileşme gösterdi, sonra ameliyattan vazgeçtiler. İki, üç ay oynayamamıştım. Hastane odasında tek başıma kalmıştım, son senemdi. Ayrılmamın sebeplerinden biridir bu olay.”