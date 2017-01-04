Emrah Başsan yine kiralandı !

Galatasaray, sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard kulübüne bedelsiz olarak kiraladı.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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