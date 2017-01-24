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Emenike’ye talip var

EMENİKE’YE TALİP VAR

Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emenike'ye Rusya'dan talip çıktı.

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Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Emenike, Lokomotif Moskova ile anlaştı. Rus ekibi Nijeryalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın kiralık teklifine sıcak bakmadığı ve tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. 

Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferi için son kozunu oynadı. Kulübünün Beşiktaş'a göndermek istemesine rağmen Fenerbahçe'de forma giymek için direnen ve kadro dışı bırakılan yıldız orta saha oyuncusu için sarı-lacivertlilerin daha önce yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardığı öne sürüldü. Fenerbahçe, şimdi Trabzonspor'dan yanıt bekliyor.

AMK Gazetesi
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