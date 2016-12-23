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Emenike'ye Spartak şoku !

EMENİKE'YE SPARTAK ŞOKU !

Nijeryalı oyuncuya eski kulübü Spartak Moskova’nın dışında talip çıkmadı.

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Ancak Rus ekibi de 29 yaşındaki futbolcuyu B planı olarak görüyor. İtalyan ve Rus basınında çıkan haberlere göre Spartak, rotayı Luiz Adriano’ya çevirdi.

Milan forması giyen Brezilyalı oyuncunun menaceri Dimitri Seluk, bu transferin gerçekleşebileceğini söyleyerek, “Eğer Luiz Adriano, Rusya’ya giderse bu ligin yıldızı olur” ifadelerini kullandı.
 
Spartak Moskova, Sambacı’ya imza attırırsa Emenike’den vazgeçecek. Eğer Nijeryalı forvete başka talip çıkmazsa, sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacak ve haziranda boşa çıkacak.

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