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Emenike'ye Kazan'dan teklif !

EMENİKE'YE KAZAN'DAN TEKLİF !

Rubin Kazan'la görüşmelere başlayan Emenike, Rus ekibine imza atmaya razı oldu.

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Advocaat'ın bugün basın toplantısında "Başka bir kulüp bulması onun için ve bizim için daha iyi olur" dediği Emenike, Rubin Kazan'la anlaşma noktasına geldi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat'ın gözünden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.

Rubin Kazan'la görüşmelere başlayan Emenike, Rus ekibine imza atmaya razı oldu. Nijeryalı golcüyü satış opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen Rubin Kazan, sarı-lacivertli kulüpten cevap bekliyor.

SATIŞ OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Rus ekibi, yılda 2.5 milyon euro kazanan futbolcunun yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olurken, Emenike'nin menajeri Fenerbahçe'nin satış opsiyonunu düşük tutması için baskı yapıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Nijeryalı'nın bonservisi için 5 milyon euro isterken yıldız futbolcunun menajeri bu rakamı aşağı çekmek için büyük çaba sarfediyor.


Haber7

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