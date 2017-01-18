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Emenike'den veda paylaşımı

EMENİKE'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Emmanuel Emenike, Instagram hesabından veda etti.

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Fenerbahçe'de istikrarsız performansı ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Instagram hesabından veda niteliğinde paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe'de istikrarsız performansıyla teknik direktör Dick Advocaat'ın gözüne giremeyen Emmanuel Emenike, kadro dışı bırakılmıştı.

Şu sıralar adı Sparta Prag ile anılan Nijeryalı futbolcu, Instagram hesabından veda niteliğinde paylaşımlara imza attı. Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlardan görüntüler paylaşarak, "Keyif aldım" yazdı.

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