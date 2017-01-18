Emenike'den veda paylaşımı

EMENİKE'DEN VEDA PAYLAŞIMI Emmanuel Emenike, Instagram hesabından veda etti. Süper Lig 18.01.2017 10:40

Fenerbahçe'de istikrarsız performansı ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Instagram hesabından veda niteliğinde paylaşımlar yaptı. Fenerbahçe'de istikrarsız performansıyla teknik direktör Dick Advocaat'ın gözüne giremeyen Emmanuel Emenike, kadro dışı bırakılmıştı. Şu sıralar adı Sparta Prag ile anılan Nijeryalı futbolcu, Instagram hesabından veda niteliğinde paylaşımlara imza attı. Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlardan görüntüler paylaşarak, "Keyif aldım" yazdı. 126