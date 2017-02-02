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Emenike ve Van der Wiel antrenmanda

EMENİKE VE VAN DER WİEL ANTRENMANDA

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmayla devam eden idman 3'erli gruplar halinde yapılan çift kale maçla tamamlandı. Bir süredir kadro dışı olan ve dün yönetimle gerçekleşen görüşmeler sonucunda affedilmeleri karara bağlanan Emanuel Emenike ile Van der Wiel de takımla birlikte çalışmalara başladı.

AMK Gazetesi
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