Emenike, Spartak Moskova'da !

Fenerbahçe'de teknik direktör Dirk Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Emanuel Emenike eski kulübü Spartak Moskova ile anlaştı.

Sezon iyi bir başlangıç yapan Emenike, 20 resmi maçta 7 gol atarken 4 de asist yaptı. 29 yaşındaki golcü yedek kaldığı maçlarda ise sergilediği görüntüyle tepki toplamıştı.



Yönetimden transfer görüşmesi yapmak için izin alan Nijeryalı golcü ile menajeri Erdem Konyar, Spartak Moskova yöneticileriyle Moskova'da masaya oturdu ve satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.