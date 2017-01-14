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Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı

EMENİKE, RUBİN KAZAN'A KİRALANDI

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nijeryalı golcü Emenike, 6 aylığına Rubin Kazan takımına kiralandı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat'ın gözünden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı.

Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.
 
Spartak Moskova'nın ardından Rubin Kazan'ın teklifi yükseltmesiyle birlikte anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Emenike'nin önümüzdeki birkaç güne imzayı atacağı bildirildi.
 
Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve satış opsiyonunun da 4 milyon Euro olduğu belirtildi.
 
Aspor

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