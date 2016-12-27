Emenike pahalı geldi !

Rus kulübünün; golcü oyuncunun 6 aylık alacağının 1.1 milyon euroyu bulmasını pahalı olarak yorumladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan ve Dick Advocaat tarafından takımda istenmeyen Emmanuel Emenike, Rusya’nın Spartak Moskova takımı ile resmen görüşmelere başladı.

Emenike’nin menajeri Erdem Konyar, Spartak Moskova yöneticileriyle dün Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda 6 aylık kiralık bir sözleşme üzerinde durulduğu aktarılırken, Fenerbahçe’nin talep olarak ‘Maaşının bu sezonki kalan kısmının Spartak Moskova tarafından ödenmesi’ seçeneğini sunduğu öğrenildi.

Spartak Moskova’nın Nijeryalı golcüyü kadrosuna katabilmek için 1.1 milyon euroyu aşan bir maaş durumuyla karşılaştığı aktarıldı. Rus kulübünün sahibi Leonid Fedun’un da bu teklife sıcak bakmadığı çünkü maaşı çok yüksek bulduğu dile getirildi.

Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında oynanacak Rusya Premier Ligi’nin yalnızca 3 ay olması ve Spartak Moskova’nın Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle Emenike’nin böylesi bir maaşa oynamasının lüks olacağı yorumu yapıldı. Menajer Erdem Konyar’ın da bu görüşmeyi Fenerbahçe yönetimine sunacağı, bugün içerisinde bir sonuca varılacağı bildirildi.

Opsiyon gündemi

Spartak Moskova’nın kadrosuna katmak istediği Emenike konusunda bir diğer konu bonservisi oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi normal şartlarda 2017’de biten ancak opsiyonun devreye girmesiyle otomatik olarak 2018 Haziran’a uzayan Emenike için Rus kulübü nabız yokluyor. Spartak Moskova’nın kiralık anlaşmasını bonservis opsiyonlu yapmak istediği ve bedelsiz olarak transferi noktalamayı amaçladığı öne sürüldü.

Emmanuel Emenike’nin 2011-13 yılları arasında oynadığı Spartak Moskova’ya geri dönmek istediği de belirtildi.