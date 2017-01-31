''Emenike New York Red Bulls'a...''

Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emmanuel Emenike'nin, futbol hayatına ABD'de devam etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Amerikan siteleri, MLS ekipleriyle adı geçen futbolcunun, ligin önde gelen ekiplerinden New York Red Bulls ile görüşmelere başladığını öne sürdü.



Rus ekibi Lokomotiv Moskova ve İngiliz Hull City ile de ismi geçen 29 yaşındaki futbolcunun başka bazı Amerikan ekipleriyle de görüştüğünün belirtildiği, yıldız oyuncu transfer etmeye mesafeli duran New York için pahalı bir tercih olarak göründüğüne dikkat çekildi.