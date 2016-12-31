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Emenike köşeye sıkıştı !

EMENİKE KÖŞEYE SIKIŞTI !

Dick Advocaat’ın disiplin problemleri sebebiyle kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike, kendisine kulüp arıyor.

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Şu ana kadar Çin dışında hiçbir yerden resmi teklif alamayan Nijeryalı oyuncu, Avrupa dışında herhangi bir yerde futbol oynamak istemiyor ancak çaldığı her kapıdan eli boş dönüyor.

Geçen sezon West Ham United’da başarılı olamadığı için İngiltere’de de aradığı şartları bulamayan Nijeryalı futbolcu, tek çareyi Rusya’da arıyor.

Menajeri Erdem Konyar aracılığıyla da ilk olarak Spartak Moskova ile görüşen ve kiralık anlaşma talebinini sunan 28 yaşındaki forvet, yine istediğini alamadı.

Spartak Moskova yüksek maaşı nedeniyle alternatif olarak gördüğü Emenike’ye sıcak bakmadı ve transfer kapılarını kapadı. Rus kulübünün Milan’dan Luiz Adriano ile de anlaşma aşamasında olduğu için böyle bir karar aldığı belirtildi. Bunun üzerine Emenike’nin Lokomotiv Moskova ile bir dizi görüşmeler yapacağı, yine kiralık konusunda anlaşma zemini arayacağı aktarıldı. Daha önce 2011-13 yılları arasında Rusya’da oynayan tecrübeli golcünün bu vasıtayla Avrupa’da kalmaya çabaladığı vurgulandı.

Aynı şekilde geçen yıl forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde de birkaç takımın ilgisi olmasına rağmen burayı da istemeyen Emmanuel Emenike’nin önünde tek somut teklif Çin’den geldi.

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