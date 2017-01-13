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Emenike Kazan yolcusu

EMENİKE KAZAN YOLCUSU

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emmanuel Emenike, Rubin Kazan'a evet dedi.

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Fenerbahçe’de Emmanuel Emenike’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Dick Advocaat’ın açıkça kendisine kulüp bulmasını istediği Nijeryalı futbolcu, Rusya’nın Rubin Kazan kulübü ile anlaştı.

Rubin Kazan’ın Fenerbahçe ile pazarlık halinde olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 5 milyon Euro bonserviste diretmesine karşılık, Ruslar’ın 2,5 milyon Euro’ya transferi bitirmek istediği öğrenildi.

Kazan ekibi Emenike’yi sezon sonuna kadar kiralayıp, sözleşmesine satış opsiyonu koydurma seçeneğinin de üzerinde duruyor.

Rusya tecrübesi olan 29 yaşındaki futbolcu 2011-13 yılları arasında Spartak Moskova’da forma giydi. Burada 42 maçta 21 gol kaydeden Emenike, ligde iyi izlenim bıraktı.

AMK Gazetesi
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