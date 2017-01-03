Emenike için Lens iddiası

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin Jeremain Lens’i Sunderland’den transfer etmek için Emenike’yi de kullanacağı iddia edildi.
Lens’in kiralık süresi bittikten sonra yeni görüşmelerde sarı-lacivertli kulübün az bir miktar para vereceği, bunun yanında Nijeryalı forveti de önereceği ifade edildi. Nijerya’daki tatilini 6 Ocak’ta bitirip, Türkiye’ye dönecek Emenike’nin de ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. 28 yaşındaki golcü için Sunderland önerisinde West Ham’daki geçmişinin de kullanılacağı öne sürüldü.
Milliyet
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EMENİKE İÇİN LENS İDDİASI
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat çekti.
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin Jeremain Lens’i Sunderland’den transfer etmek için Emenike’yi de kullanacağı iddia edildi.
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