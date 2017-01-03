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Emenike için Lens iddiası

EMENİKE İÇİN LENS İDDİASI

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat çekti.

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Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin Jeremain Lens’i Sunderland’den transfer etmek için Emenike’yi de kullanacağı iddia edildi.
 
Lens’in kiralık süresi bittikten sonra yeni görüşmelerde sarı-lacivertli kulübün az bir miktar para vereceği, bunun yanında Nijeryalı forveti de önereceği ifade edildi. Nijerya’daki tatilini 6 Ocak’ta bitirip, Türkiye’ye dönecek Emenike’nin de ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. 28 yaşındaki golcü için Sunderland önerisinde West Ham’daki geçmişinin de kullanılacağı öne sürüldü.

Milliyet

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