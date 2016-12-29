Emenike için flaş açıklamalar !

Teknik direktör Muhsin Ertuğral, Radyospor'da Özgür Sancar'a önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emenike hakkında konuşan Ertuğral, "Emenike altyapısı olmayan bir oyuncu ve yaşıda ilerledi. Türkiye'ye de alıştı. Fakat Advocaat disiplin gereği Hollandalı oyunculara önem gösterdi ve başarılı oldu. Emenike konusnda Advocaat profesyonel davranıyor. Emenike'nin Rusya tercihinin ırkçı söylemler ve geçmiş performansından dolayı sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Emenike'nin kiralık gönderilmesi çok doğru olur.



Transferde Avrupa pazarı gergin ve maddi krizler var. Emenike'ye Türkiye'de forma şansı doğabilir" dedi.



Chedjou iddiaları gerçek!

Şu anda Yunan ekibi Olympiakos'da forma giyen Galatasaray'ın transfer gündemine giren eski öğrencisi Manuel da Costa için ise yaşındaki teknik adam, "Casto üst düzey bir oyuncu ve Olympiakos'da başarılı bir sezon geçiriyor. Galatasaray bu transfer için çok çabuk karar verilmeli. Galatasaray bu pozisyona oyuncu arıyor. Sarı-Kırmızılılar gündemine ayrıca Güney Afrika'dan Mahletsiyi almıştı fakat oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle transfer olmamıştı. Aurélien Chedjou'nun biraz sıkıntısı var ve yapılan hareket çok disiplinsiz bir hareket bunun cezası olmalı. Bence Chedjou-Marsilya iddiaları gerçek. Chedjou çok iyi oyuncu Avrupa'da pazarı var. Fransa'da oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Spartak Emenike'yi istemedi!

Ajanssporun haberine göre; Özgür Sancar ise eski takımı Spartak Moskova'nın Emenike'yi istemediğini söyledi: "Fenerbahçe'de Emenike kadro dışı bırakıldı ve gözden çıkarıldı. Spartak Moskova Emenike'yi istemedi. Menajeri Erdem Konyar Lokomotiv Moskova için görüşüyor. Emenike'nin Lokomotiv'e transferi gerçekleşirse kiralık olacak" ifadelerini kullandı.