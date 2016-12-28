Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı yıldızı devre arasında kesinlikle satmayı ve elde edilecek gelirle de yeni transfer yapmayı planlıyor. Emenike için şu ana kadar sadece Çin’den alıcı çıktığı, artık sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali kalmayan tecrübeli oyuncunun çok sıcak bakmasa da Uzakdoğu’nun yolunu tutacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Emmanuel Emenike, Çin yolcusu... Nijeryalı futbolcunun hedefi takımda kalmak olsa da Teknik Direktör Advocaat’ın raporu doğrultusunda futbolcuya af çıkmasının mümkün olmadığı öğrenildi.

Yönetim kesin olarak Emenike’yi gönderecek ve bu ayrılıktan elde edilecek gelir yeni transferlerde kullanılacak. Nijeryalı futbolcu için beklenen resmi teklifin Çin’den geldiği ve yönetimin konuyu değerlendirmeye aldığı belirlendi.

İlk etapta Çin’e gitmeye sıcak bakmayan Emenike’nin, artık takıma dönme ihtimali kalmadığı için bu teklifi kabul etmekten başka çaresi yok gibi gözüküyor.

Aksi taktirde 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu sezon sonuna kadar futboldan uzak kalacak.

Wiel de gidiyor

Takımda kalmak istediği yönünde açıklamalar yapan Van der Wiel için de artık kapılar kapandı. Advocaat aynı Emenike’de olduğu gibi Hollandalı oyuncuyu da takımda görmek istemiyor. Van der Wiel’i isteyen Arap kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü, yönetimin iki futbolcunun ayrılığından ciddi bonservis geliri beklediği kaydedildi.

Transfer taarruzu

Öte yandan sarı-lacivertli takımda devre arası transfer taarruzu yaşanacak. Şartların uygun olması durumunda dört transferin bile yapılabileceği ifade edildi.

Orta sahaya düşünülen takviyenin yanı sıra Emmanuel Emenike ve Van Der Wiel’in yerine de birer isim alınacak. Ayrıca yine hücuma yönelik kanatlarda oynayabilen bir oyuncunun da transferi planlanıyor.

İlk hedef Emenike değil

Spartak Moskova’ya kiralanması gündeme gelen Emmanuel Emenike konusunda somut adımlar bir türlü atılamadı. Emenike’nin menajeri Erdem Konyar’ın Moskova’da Rus kulübüyle yaptığı görüşmede maaşın fazla bulunması transferin bitmesine engel olmuştu.

Şu anda da Spartak Moskova kulübünün forvet hattında farklı arayışları olduğu öğrenildi. Rusya Premier Lig’de ilk yarıyı lider bitiren Moskova ekibinin ciddi bir yatırım hedeflediği aktarıldı.

İtalya’da arayışları olan Spartak Moskova’nın 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı bildirildi. Hatta ilk hedefin de Inter’den Stevan Jovetic olduğu kaydedildi. Ayrıca Milan’dan Luiz Adriano ve Torino’dan Adem Ljajic’in de listede yer aldığı aktarıldı. Emenike konusunda ise Spartak Moskova’nın kiralık formülüne sıcak baktığı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için başka bir forvet aradığı vurgulandı.

6: Emmanuel Emenike, 10 lig mücadelesinde Fenerbahçe’ye 6 golde katkı sundu. Emenike, 3 gol 3 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncu Avrupa Kupaları’nda ise 4 gole imzasını koydu.

Emmanuel Emenike, sezon başından beri istenen noktaya gelemedi. Son olarak disiplinsiz hareketleri de sabırları taşırdı. Nijeryalı oyuncuyla kesinlikle yola devam edilmeyecek.