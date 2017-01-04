Emenike Çin kulüplerine pazarlanıyor

Emmanuel Emenike'den kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Rus kulüplerinden gelen tekliflere sıcak yaklaşmış ancak yıldız futbolcuyu ikna edememişti.

Emenike'yi Rusya'ya gitme konusunda ikna edemeyen Fenerbahçe'nin Çin pazarına yöneldiği ortaya çıktı. Çin kulüpleriyle çalışan ünlü menajerlerle Emenike konusunda görüşen Sarı-lacivertliler, eğer bunu başarabilirse hem yıldız futbolcuyu yüksek bir bedelle satmış olacak hem de sorunlu bir futbolcudan kurtulmuş olacak. Emenike'nin de iyi para kazanacağı için Çin'e sıcak baktığı öğrenildi.