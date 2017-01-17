Elazığspor 1 - 4 Galatasaray / Maç sona erdi

M.S. Ve karşılaşma sona eriyor.



90.DK: GOOOLL!! Galatasaray, Lukas Podolski ile durumu 4-1'e getiriyor.



90.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Youssef Yeşilmen ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Timur Bayram Özgöz kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı bir şekilde yandan auta gidiyor.

90.DK: Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

84.DK: GOOOLL!! Elazığspor, Timur Bayram Özgöz'ün penaltı golüyle maçta durumu 3-1'e getiriyor.

84.DK: Timur Bayram Özgöz penaltı atışı için topun başına geçiyor.

83.DK: Lukas Podolski, penaltıya sebebiyet veren bu faulünden ötürü sarı kart ile cezalandırılıyor.

83.DK: Elazığspor penaltı kazanıyor ! Ceza alanı sol tarafına doğru havadan gönderilen uzun pasa hareketlenen Berk Yıldız, rakibi Lukas Podolski tarafından faule maruz kalıyor ve hakem Kutluhan Bilgiç tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor.

82.DK: Kaleyi cepheden gören bir noktadan Wesley Sneijder sağ ayağıyla çok sert bir şut çekiyor ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba son anda topu kornere çeliyor.

74.DK: GOOOLL!! Galatasaray, Eren Derdiyok ile maçta durumu 3-0'a getiriyor. Sol kanattan topu taşıyan Bruma, pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Lukas Podolski'ye çarpan top Eren Derdiyok'un önünde kalıyor. Eren, altıpasın hemen önünden kaleye sırtı dönük bir şekilde topukla şutunu çekiyor ve takımının 3. golünü atmayı başarıyor.

72.DK: Mesut Saray köşe vuruşu için topun başına geçiyor. Mesut'un ceza alanına gönderdiği ortasını kaleci Cenk Gönen yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

72.DK: Elazığspor gole çok yaklaşıyor ! Ceza alanı içerisinde sağ çaprazdan oyuna sonradan dahil olan Aldin Cajic sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat kaleci Cenk Gönen topu kornere çelmeyi başarıyor.

71.DK: Sol taraftan Josue'nin kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırıyor.

68.DK: Ceza sahası içi sol çaprazında topu önüne iyi alan Bruma sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak bu şut farklı bir şekilde auta gidiyor.

66.DK: Elazığspor'da oyuncu değişikliği; Aldin Cajic, Lamjed Chehoudi'nin yerine oyuna dahil oluyor.

62.DK: Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan sol çaprazdan Josue'nin çektiği şut kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kalıyor.

59.DK: GOOOLL! Galatasaray, Murat Kalkan'ın kendi kalesine attığı gol ile maçta farkı 2'ye çıkarıyor. Orta alanda kaptırılan top sonrasında ceza alanı içerisinde topu önüne alan Eren Derdiyok savunmadan sıyrıldıktan sonra altıpasın hemen önünde kaleci ile karşı karşıya kalıyor. O noktada kaleci Çağlar Şahin Akbaba, yatarak topu kontrol etmek istiyor fakat ondan seken top Murat Kalkan'a çarpıyor ve top ağlarla buluşuyor.

58.DK: Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Josue, ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Eren Derdiyok topun gelişine şutunu çekiyor ancak top doğrudan auta gidiyor.

56.DK: Berk Yıldız, ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çekiyor fakat top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

51.DK: Adem Alkaşi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Timur Bayram Özgöz ofsayta yakalanıyor.

48.DK: Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Youssef Yeşilmen ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. Kaleci Cenk Gönen'in yumrukladığı top ters tarafta Berk Yıldız'ın önünde kalıyor. Berk, topu düzelttikten sonra şutunu çekiyor ancak bu şut farklı bir şekilde kalenin üstünden auta gidiyor.

46'.DK: Ceza sahası dışı sağ çaprazından Lamjed Chehoudi yerden çektiği şut kaleci Cenk Gönen'de kalıyor.

46.DK: Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Yasin Öztekin oyundan alınırken, Garry Rodrigues yerine oyuna dahil oluyor.

46.DK: Hakem Kutluhan Bilgiç ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor ve ikinci devreye Galatasaray başlıyor.

45.DK: İlk yarının son düdüğü çalıyor ve mücadelenin ilk devresi Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

43.DK: Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan son çizgiye inen Eren Derdiyok ortasını ceza alanına gönderiyor fakat bu sert ortaya kimse dokunamıyor ve top ters taraftan taca çıkıyor.

41.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazdan Josue kaleye şansını deniyor fakat bu etkisiz şut doğrudan auta gidiyor.

38.DK: Sol kanattan Youssef Yeşilmen'in arka direğe doğru yaptığı ortasına Berk Yıldız kafa vuruşunu yapıyor fakat top farklı bir şekilde auta çıkıyor.

28.DK: Yasin Öztekin'in pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Eren Derdiyok sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat top kalenin yanından farklı bir şekilde auta gidiyor.

26.DK: Martin Linnes'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleye şutunu çekiyor ancak kaleci Çağlar Şahin Akbaba üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol etmeyi başarıyor.

25.DK: Bruma, Yasin Öztekin ile girdiği verkaç sonrasında penaltı noktası üzerinde topla tekrar buluşuyor. Bruma, topu sağına çektikten sonra şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor. Dönen topu ceza yayı içerisinde Martin Linnes tamamlamak istiyor fakat top kalenin üstünden farklı bir şekilde auta gidiyor.

20.DK: Defansın arkasına havadan uzun atılan pasa hareketlenen Timur Bayram Özgöz ofsayta yakalanıyor.

19.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazından Youssef Yeşilmen'in çektiği şut az farkla kalenin üstünden auta gidiyor.

18.DK: Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Mesut Saray, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Youssef Yeşilmen topu arka tarafa doğru aşırıyor ancak savunmada Lionel Carole zamanında araya girerek topu uzaklaştıran isim oluyor.

17.DK: Ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir noktadan Berk Yıldız'ın sol ayağıyla çektiği sert şut Ahmet Çalık'a çarpıp kornere gidiyor.

16.DK: Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan Selçuk İnan kaleye şansını deniyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

11.DK: Sol kanattan bindiren Bruma, ceza sahası dışının sol tarafından ortasını ön direğe doğru gönderiyor fakat savunma dikkatli bir şekilde topu uzaklaştırıyor.

9.DK: GOOOLL!! Galatasaray, Lukas Podolski ile maçta durumu 1-0'a getiriyor. Yasin Öztekin'den aldığı pasla topla buluşan Lukas Podolski ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert bir şut çekiyor ve tam köşeye giden top ağlarla buluşuyor.

7.DK: Devam eden Galatasaray atağında Sabri sağ çizgiden ortayı yaptı ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

7.DK: Bruma sol kanattan içeri girmek istedi ancak Adem'in müdahalesiyle top taca çıktı. Galatasaray atağı sürüyor...

6.DK: Elazığspor, Youssef Yeşilmen ile sol kanattan hızlı geldi. Sert bir orta kesen Youssef'in topuna kimse dokunamadı ve dışarı çıktı.

5.DK: Galatasaray sağ köşe gönderinden korner kullandı. Josue'nin ortasında kaleci Çağlar topu kontrol etti.

1.DK: Elazığ'da maç başladı!

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Elazığ Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 1 puanla son sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 5 puanla 4. sırada…

KADROLAR

Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok