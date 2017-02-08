El Kaddouri'nin Trabzonspor pişmanlığı

Transferin son gününde sürpriz bir kararla Empoli'ye imza atan El Kaddouri, Trabzonspor'la yaptığı ön protokol anlaşmasının bir hata olduğunu söyledi.
İtalya basınına açıklamalarda bulunan Faslı futbolcu, ''Afrika Kupası'ndayken bir ön sözleşme yaptık. Ancak herhangi bir önemi olmayan bir imzaydı. Bu konuda hata yaptığımı söyleyebilirim'' dedi.
Napoli'de oynadığı dönemde daha fazla forma şansı bulması gerektiğibi belirten deneyimli futbolcu, ''Teknik direktör Sarri ile aramda bir problem yoktu. Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmamaksa beni yıkmıştı. Empoli beni gerçekten çok istediğini gösterdi. Uzun yıllar sonra yeniden 10 numara pozisyonunda oynatma garantisi verdiler. Bu benim için önemli bir deneyim olacak'' diye konuştu.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Zirvenin efendisi Atiba Hutchinson ! Büyülüyor...
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok ! 2 yıl hapis...
Şenol Güneş'in Gökhan Gönül kararsızlığı ! Uyardı...
Alex Telles'e talih kuşu kondu ! Dünya devi peşinde...
Beşiktaş'tan o saldırgan hakkında flaş açıklama !
İlkay Gündoğan'dan ilginç cevap: ''Affettim koçum''
Aykut Kocaman Konyaspor'da kalacak mı ? Açıklama...
Beşiktaş'ta Tosic'in yerine kim oynayacak ? Belli oldu...
El Kaddouri'den Trabzonspor için olay sözler !
Başarısının ödülünü alıyor ! Genç yıldız imzalıyor...
Tolunay Kafkas Süper Lig'in favorisini açıkladı!
'Video Hakem' kararı verildi ! İşte başlama tarihi...
EL KADDOURİ'NİN TRABZONSPOR PİŞMANLIĞI
El Kaddouri, Trabzonspor'la yaptığı ön protokol anlaşmasının bir hata olduğunu söyledi.
Transferin son gününde sürpriz bir kararla Empoli'ye imza atan El Kaddouri, Trabzonspor'la yaptığı ön protokol anlaşmasının bir hata olduğunu söyledi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS