El Kaddouri'nin Trabzonspor pişmanlığı

Transferin son gününde sürpriz bir kararla Empoli'ye imza atan El Kaddouri, Trabzonspor'la yaptığı ön protokol anlaşmasının bir hata olduğunu söyledi.



İtalya basınına açıklamalarda bulunan Faslı futbolcu, ''Afrika Kupası'ndayken bir ön sözleşme yaptık. Ancak herhangi bir önemi olmayan bir imzaydı. Bu konuda hata yaptığımı söyleyebilirim'' dedi.



Napoli'de oynadığı dönemde daha fazla forma şansı bulması gerektiğibi belirten deneyimli futbolcu, ''Teknik direktör Sarri ile aramda bir problem yoktu. Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmamaksa beni yıkmıştı. Empoli beni gerçekten çok istediğini gösterdi. Uzun yıllar sonra yeniden 10 numara pozisyonunda oynatma garantisi verdiler. Bu benim için önemli bir deneyim olacak'' diye konuştu.