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El Kaddouri bugün geliyor !

EL KADDOURİ BUGÜN GELİYOR !

Ara transferin son gününe girilirken Trabzonspor orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

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Mehmet Ekici’nin yerine ‘10 numara’ arayan bordo-mavililer, Napoli’li El Kaddouri ile prensipte anlaştı. Beşiktaşlı Tolgay Arslan da iknaya çalışılıyor. Bugün çifte imza gelebilir.

Hedefteki isimler Tolgay Arslan ile Omar el Kaddouri. İki oyuncu için de girişimler ayrı şekilde devam ediyor. Tolgay Arslan için 1.5 yıllık kiralama konusunda Beşiktaş'la prensipte anlaşan yönetim, oyuncuya son olarak 1 milyon 750 bin euro teklif etti. Tolgay 'evet' derse imzalar bugün atılacak. Beşiktaş'a ödenecek rakam ise transferin kesinleşmesinin ardından belli olacak. Napoli'li Omar el Kaddouri ile ise ön anlaşma yapıldı. İtalyan ekibinde şans bulamayan 26 yaşındaki yıldızın yıllık 1.8 milyon euro istediği, pazarlıkla rakamın makul seviyeye çekildiği bildirildi.
 
BEDELSİZ GELECEK!
Başkan Muharrem Usta'nın Napoli'ye, "Zaten oynamıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Bize verin, ödeyeceğiniz ücretten kurtulun" diyerek işi bedelsiz bitirmeye çalıştığı ifade edildi. Fas, Afrika Kupası'na veda ettiği için El Kaddouri hemen imzaya çağrılacak .

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