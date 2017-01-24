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El Kabir sağlık kontrolünden geçti

EL KABİR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Antalyaspor'a transfer edilen Faslı forvet Mustafa El Kabir genel sağlık kontrolünden geçti.

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Antalyaspor’un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulundu.

“Antalyaspor’da forma giyeceğim için mutluyum”

Antalya’da özel bir Hastane’de yapılan sağlık kontrollerinin ardından konuşan El Kabir, “Antalyaspor'u Gençlerbirliği'nde oynadığım zamanlardan biliyorum. O zamanlarda da çok beğendiğim bir takımdı. Çok güçlü oyuncuları olan Antalyaspor'da forma giyeceğim için mutluyum. Sağlık durumumdan da emindim ancak bu prosedür özellikle biz futbolcular için son derece önemli. Bazen meslektaşlarımızın sahada kalp krizi geçirdiğini ya da hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Bu kötü tablodan korunmak için düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

AMK Gazetesi
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