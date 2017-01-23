ANA SAYFA
CANLI MAÇALANYASPOR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA MÜTHİŞ TEMPO
Ekpe Udoh’un Atatürk merakı !

EKPE UDOH’UN ATATÜRK MERAKI !

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ekpe Udoh, Atatürk'ü anlamaya koyuldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe’nin basketboldaki yıldızlarından Ekpe Udoh’u Atatürk merakı sardı. Ulu Önder’i tanımak isteyen ABD’li pivot, sosyal medyadan “Atatürk’ün en iyi kitabı hangisi” diye sordu.

30 yaşındaki basketbolcunun bu sorusunda yanıtlar veren taraftarların yanı sıra, Udoh’un imdadına takım arkadaşı Berk Uğurlu yetişti. Atatürk’ün kendi eliyle yazdığı Nutuk kitabının olduğunu belirten genç oyuncu, onu en iyi bu kitaptan anlayabileceğini belirtti.

Bu mesajın ardından Udoh Atatürk ile ilgili İngilizce yazılmış iki kitabı okumaya koyuldu.

Sarı-lacivertlilerin en önemli isimlerinin başında gelen deneyimli basketbolcu, basketbol otoriteleri tarafından Euroleague’de de en iyi uzunlar arasında gösteriliyor.

AMK Gazetesi
15
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Riekerink'in zamanı daralıyorBeşiktaş'ta son aday Luc CastaignoLens olmazsa Ghezzal
Beşiktaş'ın son bombası: IbarboErsan Beşiktaşa'a dönüyor !Trabzonspor'dan Orallena atağı
Rodallega resmen Trabzonspor’daBeşiktaş'a Aboubakar teklifiDemba Ba dönmek istiyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS