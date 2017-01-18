Ekici'nin yerine Hunt geliyor !

Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin yerini doldurmaya hazırlanıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre bordo-mavililer, sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan oyuncunun yerine, Bundesliga ekiplerinden Hamburg forması giyen Aaron Hunt ile prensipte anlaştı.
Devre arası transfer döneminde Emmanuel Mas, Joao Pereira Carl Medjani ve Olcay Şahan'ı kadrosuna katan Trabzonspor, kadroya bir oyuncu daha kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.
Bordo-mavili ekip, transferi yılan hikayesine dönen ve son olarak kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yerini doldurmak için kolları sıvadı. Trabzonsporlu yöneticiler, orta sahayı güçlendirmek ve Ekici'nin açığını kapatmak için Almanya'ya uçtu. Alman gazetelerinden Bild'in haberine göre, Bundesliga ekiplerinden Hamburg forması giyen Aaron Hunt'la bordo-mavililerin anlaştığı iddia edildi.
Tecrübeli futbolcuyu ilk aşamada 6 aylığına kiralayacağı öğrenilen Trabzonspor'un, sezon sonunda ise futbolcuyu bonservisiyle kadroya katacağı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun eşinin Türk olmasının bu transferi kolaylaştırdığı belirtilirken, çiftin her yaz Türkiye'ye tatile geliyor olması da avantaj olarak görüldü. Hamburg'a 2015'te Wolfsburg'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Hunt'un 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.83 boyundaki oyuncu, Almanya Milli Takımı'nın formasını da 2 maçta giydi.
Konate, Ganso ve Omar da listede
Trabzonsporda transfer listesinde yer alan diğer isimler için de girişimler sürüyor. Takıma en az bir futbolcu daha kazandırmak isteyen bordo-mavililerin Sion'da forma giyen Senegal asıllı Moussa Konate, Sevilla'da oynayan Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique Ganso ve Napoli takımındaki Faslı futbolcu Omar El Kaddouri gibi isimlerle görüşmelerini sürdüğü, bu hafta sonuna kadar da transfer çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, oyuncular için yapılacak son görüşmelerin ardından transferi bir an önce tamamlayıp oyuncuları takıma kazandıracağı öğrenildi.
Caceres geliyor
Trabzonspor, son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres'i İstanbu'la getiriyor. Daha önce Uruguaylı savunma oyuncusuyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetimin, menajerler aracılığıyla son bir teklif yaptığı ve 29 yaşındaki savunmacıdan olumlu yanıt alındığı öğrenildi. Caceres'in bugün İstanbul'a gelerek bordo-mavililerle son detayları görüşüp, ardından da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Kontrollerde bir soruna rastlanmaması durumunda bu transferin resmen açıklanması bekleniyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Caceres henüz hiçbir takımla anlaşmadı. 1.80 boyundaki Caceres, defansın solunda ve sağında da oynayabiliyor.
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EKİCİ'NİN YERİNE HUNT GELİYOR !
Trabzonspor, Hamburg forması giyen Aaron Hunt ile prensipte anlaştı.
Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin yerini doldurmaya hazırlanıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre bordo-mavililer, sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan oyuncunun yerine, Bundesliga ekiplerinden Hamburg forması giyen Aaron Hunt ile prensipte anlaştı.
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