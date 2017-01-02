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Egemen Korkmaz, FC Wil'le yollarını ayırıyor

EGEMEN KORKMAZ, FC WİL'LE YOLLARINI AYIRIYOR

İrfan Can Kahveci’yi transfer eden Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz'la da imzalıyor...

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Transfere Gençlerbirliği’nin başarılı 10 numarası İrfan Can Kahveci’yi alarak hızlı bir giriş yapan Lider Başakşehir, Egemen Korkmaz’ı da gündemine alarak savunmayı güçlendireceğinin sinyallerini vermişti.

Turuncu-Lacivertliler, bu transferde de mutlu sona hayli yakın. 1.5 yıldır İsviçre’nin FC Wil takımında forma giyen tecrübeli stoperin sözleşmesi devam ediyordu, Başakşehir de bu yüzden transferi bitirmekte zorlanıyordu.
 
Egemen bugün yapacağı görüşmede kulübüyle yollarını resmen ayıracak ve birkaç güne kadar İstanbul’a gelip imzayı attıktan sonra Başakşehir’in Antalya kampına katılacak.
 
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