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Egemen imzayı attı, formayı giydi...

EGEMEN İMZAYI ATTI, FORMAYI GİYDİ...

Medipol Başakşehir, tecrübeli stoper Egemen Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Egemen Korkmaz'ı renklerine bağladı. İsviçre'nin FC Will takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu ile dün anlaşma sağlandığı öğrenilmişti. Bugün kulüp binasında Egemen ile resmi sözleşme imzalandı.

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