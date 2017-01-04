Egemen imzayı attı, formayı giydi...

Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Egemen Korkmaz'ı renklerine bağladı. İsviçre'nin FC Will takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu ile dün anlaşma sağlandığı öğrenilmişti. Bugün kulüp binasında Egemen ile resmi sözleşme imzalandı.
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