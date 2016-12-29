Efes'in nefesi yetmedi

THY Euroleague'de ilk devrenin son haftasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk eden Anadolu Efes sahadan 80-78'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 15 haftalık periyodu 8 mağlubiyetle kapattı.

Son hücumda Heurtel bloklandı



Son 8 saniyeye 2 sayı geride giren temsilcimiz, son hücumu Thomas Heurtel ile kullanmayı tercih etti ve Fransız guardın penetresi Gustavo Ayon'un bloğuyla sonuçlanınca Real Madrid bir maç aradan sonra galibiyete ulaştı.

Anadolu Efes'te yeni transfer Brandon Paul 16 sayılık performansıyla takımının en skorer ismi olurken, pota altını domine eden Bryant Dunston 14 sayı ve 5 raibundluk katkısıyla mağlubiyete engel olamadı.

Doncic'in gecesi



Bu sezonki en büyük silahı Sergio Llull'u dinlendiren Real Madrid'de gecenin yıldızı 17 yaşındaki Luka Doncic oldu. Genç basketbolcu 22 dakika sahada kaldığı geceyi 17 sayı, 9 asist ve 4 ribaund ile kapatarak maça damga vurdu.

Anadolu Efes bu mağlubiyetin ardından 15 maçlık ilk devreyi 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle kapattı. Real Madrid ise 10 galibiyet ve 5 mağlubiyete ulaştı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya)

Anadolu Efes: Granger 4, Paul 16, Cedi Osman 10, Brown 14, Dunston 14, Honeycutt 6, Heurtel 8, Omic 4, Thomas 2, Can Maxim Mutaf, Doğuş Balbay

Real Madrid: Doncic 17, Carroll, Maciulis 8, Reyes 8, Ayon 8, Fernandez 14, Hunter 6, Draper 3, Randolph 3, Taylor 7, Thompkins 6

1. Periyot: 22-21

Devre: 36-37

3. Periyot: 63-61